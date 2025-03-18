Иран предупредил о последствиях в случае агрессии против Тегерана

Иран предупреждает, что любое враждебное действие в отношении страны будет иметь серьезные последствия, Соединенные Штаты будут нести за них ответственность.

Об этом говорится в письме постоянного представителя исламской республики при международной организации Амира Саида Иравани, направленном председателю Совбеза и генсеку ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", и пригрозил Ирану последствиями. "Будучи приверженной своим обязательствам по поддержанию международного мира и безопасности, Иранская Республика Иран будет решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы против враждебных действий, - указывается в письме, предоставленном ТАСС иранским диппредставительством. - ИРИ предупреждает, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые США будут полностью нести ответственность".