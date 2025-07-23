В Оренбурге столб упал на автомобиль в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал "UTV. Оренбург", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пострадал как минимум один автомобиль. На кадрах, снятых подписчиком UTV, видно, как один из автомобилистов снимает с машины оборванные провода голыми руками", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На записи заметно, что одна из машин получила повреждения: у транспорта смят кузов.

По информации канала, инцидент произошел на улице Терешковой.