https://news.day.az/world/1769668.html Столб упал на автомобиль - ВИДЕО В Оренбурге столб упал на автомобиль в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал "UTV. Оренбург", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Пострадал как минимум один автомобиль. На кадрах, снятых подписчиком UTV, видно, как один из автомобилистов снимает с машины оборванные провода голыми руками", - говорится в сообщении.
Столб упал на автомобиль - ВИДЕО
В Оренбурге столб упал на автомобиль в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал "UTV. Оренбург", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Пострадал как минимум один автомобиль. На кадрах, снятых подписчиком UTV, видно, как один из автомобилистов снимает с машины оборванные провода голыми руками", - говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На записи заметно, что одна из машин получила повреждения: у транспорта смят кузов.
По информации канала, инцидент произошел на улице Терешковой.
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