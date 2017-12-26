Битва титанов: чего ждать миру от еще одного поединка Москвы и Вашингтона - ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

Уходящий год запомнился миру еще большим обострением в отношениях между двумя титанами - США и Россией. Практически вся мировая политика последнего времени строится, исходя из этого незримого противостояния, фигуры на политической арене двигаются в зависимости от напряжения, подаваемого "в сеть" двумя державами. И нередко создается впечатление, что интересы других, более мелких стран и различных союзов не имеют никакого значения перед лицом этой "битвы титанов".

В настоящее время расстановка фигур на доске не в пользу Москвы, так как Европа не в силах уклониться от американского напора, как бы это не вредило ее собственным интересам. Вашингтон же, в период правления Барака Обамы несколько потерявший статус мирового гегемона, при Трампе ускоренными темпами пытается вернуть утраченные позиции.

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Насколько успешно это получается у новой администрации? Какими видятся отношения Москвы и Вашингтона в будущем году и есть ли надежда на снижение градуса напряженности?

Скорее всего, отношения России и США в 2018 году останутся сложными, что не противоречит возможности переговоров по тактическим вопросам, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

В беседе с Day.Az российский аналитик отметил, что риторика представителей команды Дональда Трампа в отношении России в этот период может стать более жесткой по форме, хотя и с оговорками, которые создавали бы у Москвы надежду на хотя бы частичную "оттепель" во взаимоотношениях.

В этом контексте Нейжмаков напомнил, например, декабрьское интервью советника президента США Герберта Макмастера, который, с одной стороны, призвал "противостоять дестабилизирующему поведению" России, а с другой - найти темы, по которым между Москвой и Вашингтоном возможно сотрудничество.

"Стоит учитывать, что в 2018 году на международной арене, вероятно, столкнутся две противоположные тенденции. Союзники и партнеры США все чаще будут требовать от Трампа определенности во внешней политике. В то же время, внешнеполитические шаги Белого дома чаще могут быть игрой на грани фола, с целью, в том числе, компенсировать неустойчивые позиции президента США на внутриполитической арене. Это может дополнительно усилить напряженность внутри самой американской администрации (вплоть до отставок ряда ключевых фигур), а также между ней и Конгрессом.

Такой стиль работы Белого дома будет создавать поводы для дополнительных разногласий Москвы и Вашингтона. А возможные перестановки в американской администрации будут осложнять взаимодействие с Россией даже в тех случаях, когда Трамп будет настроен на тактические шаги навстречу Москве.

В 2018 году американским политикам придется больше внимания уделять внутренней повестке - в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс. России это может быть в какой-то степени выгодно. Жесткие заявления американских "ястребов" в отношении Москвы, конечно, по-прежнему будут звучать. Но это не та тема, за счет которой можно выиграть данные выборы. Так что это будет отвлекать американских политиков от критики России хотя бы частично.

Еще при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы было распространено мнение, что сложные отношения между США и Ираном усиливают значение Москвы, как возможного посредника между ними. Опять же, было принято подчеркивать, что Россия - тот игрок, на позицию которого сторонники потепления отношений с Тегераном в американских верхах могут ссылаться, чтобы оправдать необходимость снижения интенсивности давления на ИРИ. Действительно, конфронтация между США и Ираном пока менее интенсивна, чем многие ожидали. Жесткие заявления (в духе недавней фразы постпреда США при ООН Никки Хейли о создании коалиции, "по-настоящему противостоящей Ирану") часто могут заменять реальные шаги против ИРИ. Другое дело, что закулисные переговоры между Вашингтоном и Тегераном (как, опять же, показал опыт предыдущих американских администраций) могут спокойно идти напрямую. То есть, шанс, что значение России для Вашингтона возрастет из-за иранского фактора, есть, но пока он не очевиден" - считает Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева