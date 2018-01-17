Трактор ушел под лед при попытке вытянуть кран, спасавший бензовоз - ВИДЕО

В России трактор ушел под лед при попытке вытянуть кран, который спасал утонувший бензовоз, передает Day.Az со ссылкой на telegraf.com.ua.

Трактор ушел под лед на реке Лена в Иркутской области. Он пытался вызволить автокран, который ранее тоже утонул в стремлении достать провалившийся еще раньше бензовоз.

Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?" - задают вопрос спасатели.

Как отмечается в сообщении, власти региона проигнорировали рекомендации инспекторов об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые представляют опасность.

Спасатели сначала планировали вытянуть бензовоз и автокран с помощью лебедок, но местные жители решили задействовать 25-тонный трактор.

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