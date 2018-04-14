Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара

Сирийская армия и союзники продолжат искоренять терроризм в Сирии, несмотря на удары США, Великобритании и Франции. Об этом говорится в заявлении главного командования ВС республики, выдержки из которого приводит в субботу агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главное командование ВС Сирии подтверждает, что армия продолжит защищать Сирию и ее граждан, - следует из заявления. - Подобные нападения никогда не помешают ВС Сирии и союзным силам продолжать искоренять вооруженные террористические группировки по всей территории республики. Эта агрессия только увеличит нашу решимость защищать суверенитет и безопасность родины и граждан".

В командовании подтвердили, что жертвв результате ракетного удара по Сирии нет, трое мирных жителей пострадали при обстреле Хомса.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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