Глава МИД Грузии поддержал действия западной коалиции в Сирии

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал точечные авиаудары, нанесенные по Сирии странами западной коалиции, "соответствующим и необходимым ответом" на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

"Ракетные удары, нанесенные США, Францией и Великобританией по целям, которые, вероятно, связаны с химическим оружием в Сирии, являются соответствующим и необходимым ответом на химическую атаку против гражданского населения", - написал Джанелидзе в своем твиттере.

Глава МИД добавил, что "использование химического оружия неприемлемо, и ответственные за это должны быть привлечены к ответственности".

В ночь на субботу в военном ведомстве США сообщили, что в ходе атаки на объекты в Сирии главными целями стали три "мишени", непосредственно связанные с производством и применением химического оружия. Всего во время краткосрочной операции американские, французские и британские силы выпустили более 120 ракет.

Ранее резидент США Дональд Трамп подчеркнул, что удары являются "прямым результатом" неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия.

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