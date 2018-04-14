В Чехии созван кризисный штаб в связи с ситуацией в Сирии

Глава минобороны Чехии Карла Шлехтова сообщила о проведении в субботу заседания кризисного штаба, чтобы обсудить, как ракетный удар США и ряда других стран в Сирии может отразиться на ситуации в Чехии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США, Великобритания и Франция дали ясно понять, что никак нельзя терпеть использование химического оружия (в Сирии). Последствия атаки (в Сирии) на гражданских лиц были сведены к минимуму. Собираю в субботу в узком составе кризисный штаб минобороны, который рассмотрит риски для Чехии", - написала Шлехтова в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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