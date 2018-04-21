Министры финансов России и США обсудили санкции
Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава минфина США Стивен Мнучин 20 апреля провели встречу и обсудили санкции на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного Банка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила журналистам пресс-служба российского Минфина.
"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", - сообщили в Минфине РФ.
Ранее пресс-служба американского министерства финансов сообщила о встрече глав министерств. По ее данным, встреча прошла по инициативе российской стороны.
Министры обсудили вопросы, затрагивающие КНДР, Сирию и Украину, отметил минфин США, не приведя иных подробностей состоявшихся переговоров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Мексике украли Кубок УЕФА - ДЕТАЛИ
Умер всемирно известный DJ Avicii
Армянского галериста обвинили в хищении десятков миллионов долларов - СКАНДАЛ В США
Карабахский бандит и премьер Армении - найдите десять отличий
Nikol Paşinyan: "Serj Sarkisyan vəziyyətə nəzarət etmir"
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında QİYMƏTLƏR dəyişdi - Ucuzlaşma var
Умер всемирно известный DJ Avicii
-
20 Апр. 21:35 7 714
-
20 Апр. 16:06 6 583
-
20 Апр. 11:57 6 122
-
20 Апр. 12:48 4 705
-
20 Апр. 12:54 4 170