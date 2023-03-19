Компания Bowler построила уникальный Defender

Компания Bowler, которая в 2019 году перешла под крыло Jaguar Land Rover, построила внедорожник Bowler Defender 100th Edition. Это сотый по счету проект на базе Defender 90, поэтому ему уделили особое внимание.

Машина сделана по канонам гоночных Defender Challenge образца 2014-2016 годов. Она получила доработанную подвеску, двигатель, 18-дюймовые колеса с шинами BFGoodrich. В салоне появились кресла Recaro от Defender SVX 60th Anniversary и аудиосистема Alpine.