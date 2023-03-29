Smart представит новейший купе-кроссовер

Smart анонсировала выпуск новейшего купеобразного кроссовера - на суд общественности модель будет представлена в рамках грядущего Шанхайского автосалона. Чтобы подогреть интерес потребителей, компания опубликовала первые тизеры будущей новинки, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Речь идет о модели smart #3, которую немцам помогли явить на свет китайские товарищи из Geely, владеющие 50-процентной долей в компании.

Автомобиль, построенный на архитектуре SEA2, представляет собой симбиоз городского и спортивного кросс-купе. Новинка получит две модификации: с задним приводом и силовой установкой мощностью 272 л. с., а также более производительную версию с отдачей в 428 сил и всеми ведущими.

Ожидается, что smart #3 поступит как на китайский, так и на европейский рынки. О чем заявил один из топ-менеджеров марки Дирк Адельман. Правда, ни сроков, ни ориентировочных ценников он, увы, не сообщил. Что, впрочем, неудивительно - интригу бренд попытается сохранить до официального дебюта "зажигательного" кроссовера.