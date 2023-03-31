Немцы презентовали новый Mercedes-Benz GLC Coupe

Если премиальный Mercedes-Benz GLC был представлен еще минувшим летом, то кросс-купе немцы решили освежить только сейчас. Чем же похвастает соперник Audi Q5 Sportback и BMW X4, выяснил портал Автовзгляд, передает Day.Az.

Купеобразный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe вырос в длину на 32 мм, растянулась на 15 мм и колесная база. Также увеличилась колея: спереди - на 6 мм, сзади - на 23 мм. Едва заметные метаморфозы в дизайне не лишили модель узнаваемости, а исполнение AMG Line добавило внешнему облику агрессивности, выраженной, в частности, в оформлении бамперов и воздухозаборников.

В салоне тоже, как говорится, без лишних "заморочек". Да и зачем придумывать что-то новое, если есть прекрасное готовое решение, которое можно позаимствовать у традиционного GLС. Правда, в отличие от "собрата", купеобразный SUV предлагает 12,3-дюймовый интерактивный щиток приборов по умолчанию.

Под стать конкурентам из BMW в "Мерседесе" развернули головной дисплей в сторону водителя. Диагональ "тачпада" - 11,9 дюйма. А вот от обилия электроники, вероятно, закружится голова. Но те, кто не против, когда машина управляет водителем, а не наоборот, оценят функционал наверняка.

Что до техники, то силовая линейка представлена семью вариантами. Тут есть все: дизели, "бензинки" и гибриды. Самый бодрый - GLC 400 Е - выдает 381 л. с. В качестве коробки передач заявлен девятискоростной гидромеханический "автомат". Привод - полный.

Cпортивное шасси входит в стандартное оснащение купе-кроссовера, а вот внедорожный пакет модели не достался. Зато найдется "пневма" в подвеске и самоподруливающая задняя ось.

На рынке Старого Света новинка появится в продаже к середине лета, а вот до нас, судя по всему, если и докатится, то только по каналам "серого" импорта.