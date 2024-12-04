Кроссовер Avatr 11 стал гибридным

В Китае представили обновленный кроссовер Avatr 11. Бренд уже заявил об официальном выходе на российский рынок, а значит, в обозримом будущем новинка наверняка появится и у нас.



После рестайлинга модель удостоилась и гибридной версии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews, цены на нее начинаются от 279 900 юаней. Для сравнения: полностью электрическая модификация оценивается минимум в 339 900 юаней.



Освеженный Avatr 11 получил слегка измененные дневные ходовые огни и иного дизайна бамперы. В салоне никаких перемен не произошло и вовсе.

В состав гибридной установки вошел 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выступает в роли генератора. В помощь - 39-киловаттная батарея и электромотор на задней оси мощностью 314 л.с. На одном электричестве Avatr 11 может проехать 225 км, а суммарный запас хода равен 1065 км.

Марка Avatr существует с 2018 года. Это совместный продукт автоконцерна Changan, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедиа, а также компании CATL, поставляющей тяговые аккумуляторы.





