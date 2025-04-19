Новый флагманский кроссовер GAC S9 раскрыли до премьеры. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики модели с новым индексом. Речь идёт о заряжаемом гибриде с бензиновым турбомотором 1.5 (161 сила). Вероятно, GAC S9 повторит по технике "младший" S7, то есть будет доступен с одним или двумя электродвигателями. Среди ожидаемых "фишек" - автопилот от IT-гиганта Huawei с лидаром на крыше и двухцветная окраска кузова, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Длина/ширина/высота GAC Trumpchi S9 равны соответственно 5060/1950/1760 миллиметрам, колёсная база - 2930 миллиметров. Таким образом, новинка немногим крупнее российского бензинового кроссовера GAC GS8 Traveller. Однако дизайн другой: о флагманском статусе напомнят хромированные монументальные диски и нестандартная ливрея.

По неофициальным данным, салон идейно повторит GAC Trumpchi S7, то есть ставку сделают на цифровизацию и минимализм. Ожидаются версии с пятью или шестью посадочными местами. Ёмкость аккумуляторной батареи раскроют позже, но известно, что она литий-ионная. Запас хода на электротяге вряд ли превысит отметку 200 километров, а общая автономность может приблизиться к планке 1000 километров.

Возможно, флагман GAC рассекретят на будущей неделе на автосалоне в Шанхае. Сейчас топовый Trumpchi S7 стоит 224 тысячи юаней (30,7 тысячи долларов), так что S9 явно будет дороже 250 тысяч в китайской валюте. Для россиян премьеры GAC любопытны, ведь компания хочет собирать автомобили в нашей стране, а недавно гамма расширилась до пяти моделей.