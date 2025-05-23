Появились новые подробности о кроссовере Infiniti на базе Nissan X-Trail

Между тем слухи о новой модели Infiniti ходят еще с прошлого лета. Тогда сообщалось, что QX50 и QX55 снимут с конвейера в 2026 году, и прямых наследников у них не будет. Зато появится несколько совершенно новых моделей, в числе которых тот самый гибридный кроссовер на базе Nissan X-Trail/Rogue.

Его сборку могут организовать на заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, рядом с Rogue. Это помогло бы японскому автопроизводителю избежать пошлин, введенных Дональдом Трампом, и нарастить объемы выпуска. По оценкам экспертов, в год с конвейера может сходить до 50 тысяч экземпляров новой модели. Для сравнения: за весь прошлый год Infiniti реализовала в США чуть больше 58 тысяч новых машин, самым популярным из которых стал QX60 (27,8 тысячи штук).

Что касается отставки самых доступных на сегодняшний день кроссоверов Infiniti QX50 и QX55, то причина тому - низкие продажи. На основном для марки рынке, в США, по итогам 2024 года оба "младших" паркетника разошлись совокупным тиражом менее 15 тысяч экземпляров, сильно уступая конкурентам. Обе модели пока выпускают на заводе в Мексике, производство завершится в конце 2025 года.