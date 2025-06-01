Новый Nissan Micra стал электрокаром на платформе Renault 5

Компания Nissan показала новую Micra. Европейские продажи хэтчбека начнутся до конца года, причем теперь Micra является близким родственником Renault 5, а предлагать её будут только с полностью электрическими силовыми установками. Запас хода топ-версии составит около 400 километров. У начальной будет на 100 километров меньше, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Прообразом нового Nissan Micra стал хэтчбек Concept 20−23, созданный силами лондонской студии Nissan Design Europe. В серию, конечно, пошел заметно более упрощённый вариант. Однако стоит отдать должное создателям за сохранение мультяшной "физиономии" со светодиодными полукружиями ходовых огней. При каждом открытии/закрытии дверей они пульсируют, имитируя моргание - такие же антропоморфные элементы есть и у соплатформенного Renault 5.

Яркую индивидуальность подчеркивают 14 вариантов окраски кузова с возможностью выбора двухцветных схем с черной либо серой крышей. Тематика салона новой Micra - сдержанная элегантность. Диагональ экранов "приборки" и мультимедиа составляет 10,1 дюйма. Материал обивки сидений зависит от версии, но есть три варианта оформления: Modern, Audacious и Chill. О своем японском наследии "Микра" напоминает очень тонко. Например, едва заметным изображением горы Фудзи на центральной консоли.

Хэтчбек будет только пятидверным и при крошечных размерах (длина - менее 4 м) похвастает одним из самых больших в классе багажников - 326 литров по стандарту VDA. Силовых установок две, обе электрические, мощностью 90 (122 л.с., 225 Нм) и 110 киловатт (150 л.с., 245 Нм). В первом случае используется батарея емкостью 40 киловатт-часов, во втором - 52. Запас хода - 308 и 408 километров соответственно. Аккумуляторы поддерживают зарядку с мощностью до 100 киловатт и могут отдавать энергию в магистральную сеть.

Из оснащения указаны только медиасистема NissanConnect с сервисами Google и опциональный полуавтопилот Nissan ProPilot. Старт продаж новой Micra в Европе намечен на этот год.