https://news.day.az/azerinews/1843411.html Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib - FOTO Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkmənistan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Sərdar Berdiməhəmmədovu Prezident İlham Əliyev qarşıladı.
Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib - FOTO
Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkmənistan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Sərdar Berdiməhəmmədovu Prezident İlham Əliyev qarşıladı.
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