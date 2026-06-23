Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib

Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Füzuli rayonuna gəlib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkmənistan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Sərdar Berdiməhəmmədovu Prezident İlham Əliyev qarşıladı.