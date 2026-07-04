Yayda hansı kosmetik prosedurlardan uzaq durmaq lazımdır?
Mütəxəssislərin fikrincə, yay aylarında yüksək temperatur və güclü günəş şüaları dərinin həssaslığını artırdığı üçün bəzi kosmetik prosedurlar riskli ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə dərinin üst qatını zədələyən və ya bərpa dövrü tələb edən metodlar hiperpiqmentasiya və iltihab riskini yüksəldir.
Bu səbəbdən lazer prosedurları, aqressiv kimyəvi və mexaniki pilinqlər, eləcə də bəzi inyeksion müalicələr yay mövsümündə ehtiyatla tətbiq olunmalı və mümkün olduqda daha sərin aylara saxlanmalıdır. Günəş təsiri bu prosedurlardan sonra dəridə ləkə və qıcıqlanma ehtimalını artırır.
Həkimlər qeyd edirlər ki, yayda dərini qoruyan, daha yumşaq və bərpaedici qulluq üsulları seçmək daha məqsədəuyğundur. Məsələn, dərinin baryerini gücləndirən yüngül prosedurlar və düzgün günəş qorunması dərinin sağlamlığını saxlamağa kömək edir.
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