Xroniki yorğunluq sindromunun əsas əlamətləri və müalicəsi
Xroniki yorğunluq sindromu istirahətlə keçməyən, gündəlik həyatı məhdudlaşdıran uzunmüddətli fiziki və zehni yorğunluqla xarakterizə olunan xəstəlikdir.
Day.Az xəbər verir ki, onun yaranma səbəbi tam məlum olmasa da, infeksiyalar, immun və sinir sistemi pozğunluqları ilə əlaqəli olduğu düşünülür.
Əsas əlamətlərə yuxudan sonra yorğun oyanmaq, fiziki və zehni fəaliyyətdən sonra vəziyyətin pisləşməsi, əzələ və oynaq ağrıları, başgicəllənmə və diqqət pozğunluğu daxildir.
Bu xəstəliyin diaqnozu xüsusi analizlə deyil, oxşar əlamətlər yaradan digər xəstəliklər istisna edildikdən sonra qoyulur. Müalicə əsasən simptomların idarə olunmasına yönəlir. Enerji sərfiyyatını düzgün planlaşdırmaq, yuxu rejimini qorumaq və lazım gəldikdə psixoloji dəstək almaq tövsiyə edilir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, xroniki yorğunluq sindromu tənbəllik və ya sadəcə depressiya deyil, bioloji əsaslı xəstəlikdir. Altı həftədən çox davam edən və istirahətlə keçməyən yorğunluq, eləcə də fiziki fəaliyyətdən sonra günlərlə davam edən halsızlıq hallarında həkimə müraciət etmək vacibdir.
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