Azərbaycanda zəlzələ olub

Xaçmaz rayonunda zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:58-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.

Zəlzələnin ocağı 45 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ hiss olunmayıb.