https://news.day.az/azerinews/1846045.html Azərbaycanda zəlzələ olub Xaçmaz rayonunda zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:58-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub. Zəlzələnin ocağı 45 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.
Azərbaycanda zəlzələ olub
Xaçmaz rayonunda zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:58-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.
Zəlzələnin ocağı 45 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
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