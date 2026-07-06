https://news.day.az/azerinews/1846234.html Bakıda avtobus yandı Bakı-Sumqayıt yolunda avtobus yanıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin yaxınlığında qeydə alınıb. Əraziyə FHN qüvvələri cəlb olunub. Yanğın ətrafdakı ağaclara da ziyan vurub.
Bakıda avtobus yandı
Bakı-Sumqayıt yolunda avtobus yanıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin yaxınlığında qeydə alınıb.
Əraziyə FHN qüvvələri cəlb olunub.
Yanğın ətrafdakı ağaclara da ziyan vurub.
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