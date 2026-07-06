Bakıda avtobus yandı

Bakı-Sumqayıt yolunda avtobus yanıb. 

Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin yaxınlığında qeydə alınıb. 

Əraziyə FHN qüvvələri cəlb olunub. 

Yanğın ətrafdakı ağaclara da ziyan vurub.