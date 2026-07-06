https://news.day.az/azerinews/1846282.html Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə keçirilən taktiki-uçuş təlimi başa çatıb - VİDEO Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə Konya şəhərində keçirilən "Anadolu Qartalı - 2026" beynəlxalq taktiki-uçuş təlimi başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin (MN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə keçirilən taktiki-uçuş təlimi başa çatıb - VİDEO
Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə Konya şəhərində keçirilən "Anadolu Qartalı - 2026" beynəlxalq taktiki-uçuş təlimi başa çatıb.
Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin (MN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təlimdə ölkəmizi təmsil edən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) uçuş və texniki heyəti, həmçinin Su-25 hücum təyyarələri Vətənə qayıdıb.
Qeyd edək ki, döyüş effektivliyinin, uyarlılığın və birgə tapşırıqların icrasında hərbi qulluqçularımızın nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq təlimin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
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