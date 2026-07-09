https://news.day.az/azerinews/1846825.html 2050-ci ilədək xərçəng hallarının sayı ikiqat arta bilər ÜST XƏBƏRDARLIQ ETDİ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bildirib ki, profilaktika, erkən diaqnostika və müalicə gücləndirilməzsə, 2050-ci ilə qədər dünyada illik xərçəng hallarının sayı 35 milyona çata bilər.
2050-ci ilədək xərçəng hallarının sayı ikiqat arta bilər ÜST XƏBƏRDARLIQ ETDİ
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bildirib ki, profilaktika, erkən diaqnostika və müalicə gücləndirilməzsə, 2050-ci ilə qədər dünyada illik xərçəng hallarının sayı 35 milyona çata bilər.
Day.Az xəbər verir ki, hesabata görə, aşağıgəlirli ölkələrdə xəstələrin diaqnostika və müalicəyə çıxışı məhduddur, sağqalma göstəriciləri isə xeyli aşağıdır.
ÜST xərçəng hallarının təxminən 40 faizinin qarşısı alına bilən risk faktorları ilə əlaqəli olduğunu vurğulayıb.
Hazırda hər il 20,6 milyon yeni xəstəlik və təxminən 10 milyon ölüm qeydə alınır.
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