61 yaşlı qadın evində ölü tapıldı

Gədəbəydə 61 yaşlı qadının meyiti tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Çalburun kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini Pəri İsak qızı Quliyevanın meyiti yaşadığı evin həyətində tapılıb.

Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.