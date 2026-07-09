https://news.day.az/azerinews/1846875.html 61 yaşlı qadın evində ölü tapıldı Gədəbəydə 61 yaşlı qadının meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Çalburun kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Pəri İsak qızı Quliyevanın meyiti yaşadığı evin həyətində tapılıb. Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
61 yaşlı qadın evində ölü tapıldı
Gədəbəydə 61 yaşlı qadının meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Çalburun kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini Pəri İsak qızı Quliyevanın meyiti yaşadığı evin həyətində tapılıb.
Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
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