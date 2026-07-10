İntensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Dağlıq və dağətəyi rayonlara intensiv yağış yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, iyulun 11-13-də Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

"Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur", - deyə məlumatda qeyd edilib.