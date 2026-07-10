https://news.day.az/azerinews/1847163.html İntensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ Dağlıq və dağətəyi rayonlara intensiv yağış yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 11-13-də Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.
İntensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Dağlıq və dağətəyi rayonlara intensiv yağış yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, iyulun 11-13-də Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
"Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur", - deyə məlumatda qeyd edilib.
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