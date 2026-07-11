Atdan yıxılan kişi öldü

Masallıda kişi atdan yıxılaraq ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Ninalov kəndində baş verib.

49 yaşlı kənd sakini Mikayıl Əbilov at sürərəkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.

Kəndli aldığı xəsarətdən ölüb.