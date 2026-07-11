https://news.day.az/azerinews/1847278.html Atdan yıxılan kişi öldü Masallıda kişi atdan yıxılaraq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Ninalov kəndində baş verib. 49 yaşlı kənd sakini Mikayıl Əbilov at sürərəkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Kəndli aldığı xəsarətdən ölüb.
Atdan yıxılan kişi öldü
Masallıda kişi atdan yıxılaraq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Ninalov kəndində baş verib.
49 yaşlı kənd sakini Mikayıl Əbilov at sürərəkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.
Kəndli aldığı xəsarətdən ölüb.
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