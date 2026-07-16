Dəniz qumu oynaq və əzələ ağrılarına nə qədər kömək edir? - VİDEO
Yay mövsümündə çimərliyə üz tutanların bir qismi təkcə dənizdən zövq almaq üçün deyil, həm də qum vannası qəbul edərək oynaq, əzələ və revmatizm mənşəli ağrılarını yüngülləşdirməyə çalışır.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər isti dəniz qumunun bəzi hallarda qan dövranını yaxşılaşdıra, əzələlərin boşalmasına və ağrıların azalmasına kömək edə biləcəyini bildirirlər.
Lakin qum terapiyası əsas müalicə üsulu sayılmır və həkim məsləhəti olmadan tətbiq edilməsi tövsiyə edilmir.
Qum vannasının hansı hallarda faydalı olduğu, kimlər üçün risk daşıdığı və həkimlərin tövsiyələri barədə ətraflı məlumatı videomaterialda izləyə bilərsiniz:
Nəsimi Ələsgərli
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