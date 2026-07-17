https://news.day.az/azerinews/1848757.html Azərbaycan ordusunun hərbçisi həlak olub Azərbaycan ordusunun hərbçisi həlak olub. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hərbçi Quliyev Ələkbər Rizvan oğlu təlimdə paraşütün açılmaması nəticəsində həyatını itirib. O, bu gün doğulduğu Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində torpağa tapşırılıb.
Azərbaycan ordusunun hərbçisi həlak olub
Azərbaycan ordusunun hərbçisi həlak olub.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hərbçi Quliyev Ələkbər Rizvan oğlu təlimdə paraşütün açılmaması nəticəsində həyatını itirib.
O, bu gün doğulduğu Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində torpağa tapşırılıb.
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