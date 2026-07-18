Afət Fərmanqızı saraya bənzər villasını göstərdi - VİDEO
Müğənni Afət Fərmanqızı sosial şəbəkədə paylaşdığı görüntülərlə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi saray üslubunu xatırladan dəbdəbəli villasından kadrları izləyiciləri ilə bölüşüb. Paylaşımda evin geniş yataq otağı, zəngin interyeri və klassik dekorasiyası xüsusi maraq doğurub.
Xüsusilə villanın bəzək elementləri və dəbdəbəli dizaynı sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında geniş müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər paylaşımın altına çoxsaylı rəylər yazaraq evin görünüşü ilə bağlı fərqli fikirlər səsləndiriblər.
Bəziləri villanın interyerini bəyəndiyini ifadə etsə də, digərləri dekorasiya ilə bağlı müxtəlif şərhlər yazıblar.
Afət Fərmanqızının dəbdəbəli evindən paylaşdığı görüntülər qısa zamanda sosial mediada yayılaraq gündəmin diqqət çəkən mövzularından birinə çevrilib.
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