Mədəni diplomatiya böyük diplomatiyanın ən mühüm seqmentidir - Nigar Axundova Tofiq Abbasovla dialoq" verilişində - FOTO - VİDEO
Mədəni diplomatiya böyük diplomatiyanın ən mühüm seqmentidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru və musiqişünas Nigar Axundova Baku Network ekspert platformasında yayımlanan "Tofiq Abbasovla Dialoq" analitik videolayihəsində səsləndirib.
Verilişdə mədəniyyətin beynəlxalq kommunikasiyanın, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma və etimadın möhkəmləndirilməsinin ən təsirli vasitələrindən biri kimi rolu müzakirə olunub.
Nigar Axundova bildirib ki, peşə fəaliyyətinin bütün mərhələləri mədəniyyətlə sıx bağlı olub - Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilindən və elmi fəaliyyətindən başlayaraq Mədəniyyət Nazirliyində və diplomatik xidmətdə çalışmasına qədər.
Hazırda o, ADA Universiteti və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi "Sülh elçiləri üçün Azərbaycan mədəniyyəti" layihəsində iştirak edir. Layihə xarici diplomatlar üçün nəzərdə tutulub və Azərbaycan musiqisi, ədəbiyyatı, kinematoqrafiyası, teatrı və təsviri incəsənətinə həsr olunan görüş və mühazirələri əhatə edir.
Regionda sülh prosesi və xalqlar arasında münasibətlərin normallaşması perspektivlərindən danışan Nigar Axundova qeyd edib ki, onilliklər boyu davam edən münaqişənin yaratdığı mənfi emosiyaları qısa müddətdə aradan qaldırmaq mümkün deyil:
"Gəlin özümüzə qarşı dürüst olaq: bizdə də bu mənfi emosiyalar bir günə, bir həftəyə və ya bir ilə keçə bilməz".
O vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı tarixən sülhpərvərliyi, qonaqpərvərliyi və tolerantlığı ilə seçilib.
"Bizi necə təqdim etmələrindən, ayrı-ayrı təxribatlarla necə mənfi obrazda göstərmək istəmələrindən asılı olmayaraq, azərbaycanlılar mahiyyət etibarilə sülhpərvər və qonaqpərvər xalqdır", - o bildirib.
Nigar Axundovanın sözlərinə görə, iqtisadi və siyasi təmaslar humanitar və mədəni təşəbbüslərlə müşayiət olunmalıdır ki, yaxınlaşma prosesi daha yumşaq və daha səmərəli olsun:
"Bu prosesi daha yumşaq və təsirli edə biləcək bütün vasitələrdən istifadə edilməlidir. Mədəniyyət də həmin vasitələrdən biridir".
O əlavə edib ki, münasibətlərin normallaşmasının ən vacib şərti bütün tərəflərin coğrafi və tarixi reallığı dərk etməsidir:
"Bunun başqa yolu yoxdur. Vaxtilə Napoleonun dediyi kimi, coğrafiya taledir. Bizim taleyimiz belədir. Bunu təkcə biz deyil, qarşı tərəfin nümayəndələri də başa düşməlidirlər".
Nigar Axundova Prezident İlham Əliyevin uzunmüddətli dövlət strategiyasının formalaşdırılmasındakı roluna da toxunub:
"Prezident İlham Əliyevin müdrikliyini, tolerantlığını və uzunmüddətli baxışını qarışdırmaq olmaz. O, strateji planların qurulması baxımından möhtəşəm siyasi məharətə malikdir".
Onun sözlərinə görə, mədəni qarşılıqlı əlaqələr beynəlxalq əməkdaşlığın təhlükəsiz və səmərəli kanallarından biridir:
"Mədəniyyət yolu mühüm, təsirli və təhlükəsiz yoldur. Heç vaxt unutmaq olmaz ki, mədəni diplomatiya böyük diplomatiyanın ən mühüm seqmentidir".
Nigar Axundova həmçinin qeyd edib ki, tolerantlıq və milli azlıqların mədəniyyətinə hörmət Azərbaycan cəmiyyətinin fundamental dəyərlərindəndir. Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri Vətən müharibəsi dövründə birlik və həmrəylik nümayiş etdiriblər.
"Bütün millətlərin nümayəndələri döyüşüblər. Talış, dağ yəhudisi, ləzgi olan milli qəhrəmanlarımız var. Həmin vaxt biz həqiqətən vahid xalq olduğumuzu hiss etdik".
"Azərbaycanın təmsil etdiyi bütün rənglərin möhtəşəm palitrası olduqca parlaq və rəngarəngdir. Bu, nəticə etibarilə harmoniyaya çevrilən bir mozaikadır", - deyə Nigar Axundova fikrini yekunlaşdırıb.
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