https://news.day.az/azerinews/1849712.html AKİ-də baş verənlərə etiraz: Tanınmış kino xadimləri bir araya gəldi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında (AKİ) yaranmış vəziyyətlə bağlı bir qrup tanınmış kino xadimi və ziyalı birgə bəyanatla çıxış edib.

AKİ-də baş verənlərə etiraz: Tanınmış kino xadimləri bir araya gəldi

Azərbaycanca, 23 июля 2026 11:37 (UTC +04:00) 293
AKİ-də baş verənlərə etiraz:

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında (AKİ) yaranmış vəziyyətlə bağlı bir qrup tanınmış kino xadimi və ziyalı birgə bəyanatla çıxış edib.

Day.Az Yenicag-a istinadən xəbər verir ki, bəyanatda AKİ-nin sədri, Xalq artisti Rasim Balayevin 29 mart 2026-cı il tarixində vəfat etməsindən sonra İttifaqa yeni sədrin seçilməsi zərurəti yarandığı bildirilib.

Qeyd olunub ki, yeni seçkilər ərəfəsində qurumun yaradıcılıq fəaliyyəti, maliyyə vəziyyəti və digər mühüm məsələlər kino ictimaiyyəti və seçicilər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən, AKİ-nin üzvü olan bir sıra tanınmış kino xadimləri və görkəmli ziyalılar birgə bəyanatla aidiyyəti dövlət orqanlarından seçki prosesinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və İttifaqın Nizamnaməsinə uyğun, şəffaf və obyektiv şəkildə keçirilməsi istiqamətində peşəkar dəstək göstərilməsini xahiş ediblər.

Bəyanat müəlliflərinin sözlərinə görə, buna baxmayaraq, İttifaqda "İcraçı katib" vəzifəsini tutan, son dövrlərdə isə sabiq sədrin verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək faktiki idarəçiliyi həyata keçirən Əli İsa Cabbarov qeyd olunan şəffaflıq prinsiplərini gözləmədən, məhdud sayda üzvlərin iştirakı ilə təcili toplantı keçirib və həmin toplantıda özünün "sədr" seçildiyini ictimaiyyətə bəyan edib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həmin toplantının qanunvericiliyin və İttifaqın Nizamnaməsinin tələblərinə uyğun keçirilmədiyi, kvorumun təmin olunmadığı və digər prosedur pozuntularına yol verildiyi müəyyən edilib. Nəticədə sözügedən "seçki" legitim hesab edilməyib, qəbul olunmuş qərarlar hüquqi qüvvəyə minməyib və Əli İsa Cabbarovun "sədr" statusu təsdiqlənməyib.

Bəyanatda qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası kino xadimlərinin və ziyalıların müraciətlərini nəzərə alaraq İttifaqın maliyyə fəaliyyətinin araşdırılmasına başlayıb. İddia olunur ki, aparılmış yoxlamalar zamanı sədr səlahiyyətlərini mənimsədiyi bildirilən "icraçı katib"in rəhbərlik etdiyi dövrdə dövlət büdcəsindən AKİ-yə ayrılmış vəsaitlərin bir hissəsi İttifaqın Nizamnaməsinin tələblərinə zidd olaraq Katiblik və İdarə Heyəti ilə razılaşdırılmadan xərclənib. Hesablama Palatasının İttifaqa təqdim etdiyi arayışda konkret faktlar əsasında dövlət büdcəsindən ayrılmış külli miqdarda vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmadığı və digər məqsədlərə yönəldildiyi göstərilib.

Bəyanat müəllifləri hesab edirlər ki, Əli İsa Cabbarov bu faktlardan nəticə çıxarmaq əvəzinə dövlət qurumlarının rəyini qəbul etməyib, Hesablama Palatasının araşdırmasının əhəmiyyətini inkar edib, təcrübəli kino xadimlərinin və ziyalıların çağırışlarını nəzərə almayıb, yenidən sədr vəzifəsinə yiyələnmək cəhdlərini davam etdirib. Onların fikrincə, bu cür davranış dövlət institutlarının nüfuzuna, eləcə də Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının cəmiyyətdə formalaşmış nüfuzuna xələl gətirməklə yanaşı, qanunun aliliyi və kollektiv idarəetmə prinsiplərinə uyğun hesab edilmir.

Bəyanatda həmçinin vurğulanıb ki, diqqəti aşkar olunmuş maliyyə pozuntularından yayındırmağa yönəlmiş bu cür addımlar digər qanun pozuntularına dair şübhələrin yaranmasına da əsas verir.

Məlumata görə, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar keçirilmiş geniş tərkibli toplantıda 27 nəfərdən çox tanınmış kino xadimi, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvləri, Katibliyin üzvləri, Xalq artistləri, Əməkdar incəsənət xadimləri, Əməkdar artistlər, rejissorlar, ssenaristlər, operatorlar, kinoşünaslar və İttifaqın digər nüfuzlu üzvləri iştirak ediblər.

Toplantıda AKİ-də yaranmış mövcud vəziyyət ətraflı müzakirə olunub, mərhum Xalq artisti Rasim Balayevin uzun sürən xəstəliyi və sonradan vəfatı ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edilərək sədr səlahiyyətlərinin mənimsənilməsinin yolverilməz olduğu vurğulanıb.

Müzakirələrin yekununda iştirakçılar yekdilliklə belə qənaətə gəliblər ki, "icraçı katib" Əli İsa Cabbarovun qanunvericiliyin və Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Nizamnaməsinin tələblərinə zidd hesab edilən hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi zəruridir.

Bildirilib ki, hazırda məsələ ilə bağlı müvafiq dövlət hüquq-mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət edilib. Müraciətdə baş vermiş hallara hüquqi qiymət verilməsi, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun araşdırma aparılması və qanuni tədbirlərin görülməsi xahiş olunub.

Araşdırmaların nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəyi qeyd edilib.

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Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 637
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 904
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 823
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 573
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 600
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 211
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 635
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 936
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 822
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 659
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 591
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 644
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 846
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 842
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 592
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 709
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 862
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 740
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 853
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 209
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 645
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 743
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 583
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 845
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 742
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 704
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 921
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 855
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 994
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 898
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 101
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 899
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 635
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 663
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 619
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 658
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 668
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 870
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 864
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 603
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 867
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 968
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 27 октября 12:32 (UTC+04), Политика 884
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 368
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 943
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 605
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 27 октября 12:09 (UTC+04), В мире 981
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 926
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 27 октября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 872
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 982
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 902
В Баку появится новый парк - ФОТО 27 октября 11:50 (UTC+04), Общество 5 947
Названы признаки поддельных приложений для Android 27 октября 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 582
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 27 октября 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 672
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 27 октября 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 610
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