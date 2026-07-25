“WhatsApp” yeni funksiyalarını istifadəyə verib
"WhatsApp" istifadəçilər üçün bir sıra yeni funksiyalar təqdim edib.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeniliklər arasında iPad-də telefona ehtiyac olmadan birbaşa yeni hesab yaratmaq, həmçinin CarPlay və Android Auto üzərindən zəng etmək, mesajları dinləmək və cavablandırmaq imkanları yer alır.
Bundan əlavə, Apple Music və Spotify inteqrasiyası sayəsində dinlənilən mahnıları bir toxunuşla WhatsApp Status bölməsində paylaşmaq mümkün olacaq. Adobe Acrobat dəstəyi ilə isə veb və masaüstü versiyalarda PDF fayllarını yükləmədən açmaq, oxumaq və vacib hissələri qeyd etmək mümkün olacaq. Şirkət bildirib ki, yeni funksiyalar istifadəçilərə mərhələli şəkildə təqdim olunur.
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