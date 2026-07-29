https://news.day.az/azerinews/1850915.html Zaqatalada bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb Zaqatalada bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb. APA məlumatına görə, hadisə günorta saatlarında rayonun Qəbizdərə kəndində baş verib. Hərəkətdə olan minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Zaqatalada bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

Azərbaycanca, 29 июля 2026 19:26 (UTC +04:00) 271
Zaqatalada bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

Zaqatalada bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb.

APA məlumatına görə, hadisə günorta saatlarında rayonun Qəbizdərə kəndində baş verib.

Hərəkətdə olan minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb. Qəza zamanı avtomobildə olan eyni ailənin üzvləri - Zaqatala şəhər sakinləri, 1991-ci il təvəllüdlü Vasif Hacımurad oğlu Sultanov, 1985-ci il təvəllüdlü Səfa Səlim qızı Sultanova, 2017-ci il təvəllüdlü Ömər Vasif oğlu Sultanov və 2013-cü il təvəllüdlü Ayşə Vasif qızı Sultanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Yaralılar Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Cərrahiyyə korpusunun II Təcili Tibbi Yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəsarətlərinin yüngül olduğu müəyyən edilib və ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 679
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Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 7 148
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 735
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 888
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У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 1 792
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Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 670
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 501
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 716
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