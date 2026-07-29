https://news.day.az/azerinews/1850940.html Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava açıqlanıb Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmi saytında əks olunan məlumata görə, iyulun 30-da mülayim şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26...
Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava açıqlanıb
Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmi saytında əks olunan məlumata görə, iyulun 30-da mülayim şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
Dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 26-27 dərəcə isti olacaq.
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