https://news.day.az/azerinews/1851152.html Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə ilk rektor təyin edilib Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə ilk rektor təyin edilib. Day.Az "Azərbaycan müəllimi" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, universitetin Himayəçilər Şurasının qərarı, elm və təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə Nəcibə Nəsibova ali təhsil müəssisəsinin rektoru vəzifəsinə təyin edilib.
Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə ilk rektor təyin edilib
Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə ilk rektor təyin edilib.
Day.Az "Azərbaycan müəllimi" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, universitetin Himayəçilər Şurasının qərarı, elm və təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə Nəcibə Nəsibova ali təhsil müəssisəsinin rektoru vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, Nəcibə Nəsibova 1992-2026-cı illərdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində təhsil müşaviri vəzifəsində işləyib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре