https://news.day.az/azerinews/1851207.html Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir - Japarov Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Çolpon-Ata şəhərində mətbuata birgə bəyanatlarla çıxışı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək

Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir - Japarov

Azərbaycanca, 31 июля 2026 10:04 (UTC +04:00) 261
Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir

Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Çolpon-Ata şəhərində mətbuata birgə bəyanatlarla çıxışı zamanı deyib.

Xəbər yenilənəcək

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