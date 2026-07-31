https://news.day.az/azerinews/1851207.html Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir - Japarov Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Çolpon-Ata şəhərində mətbuata birgə bəyanatlarla çıxışı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək
Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir - Japarov
Qırğızıstan və Azərbaycan daim bir-birini dəstəkləyir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Çolpon-Ata şəhərində mətbuata birgə bəyanatlarla çıxışı zamanı deyib.
Xəbər yenilənəcək
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