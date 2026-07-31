https://news.day.az/azerinews/1851394.html Sabah çimərliklərdə 27 dərəcə isti olacaq Sabah Abşeron çimərliklərində 27 dərəcə isti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən avqustun 1-də şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26...
Sabah çimərliklərdə 27 dərəcə isti olacaq
Sabah Abşeron çimərliklərində 27 dərəcə isti gözlənilir.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən avqustun 1-də şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.
Dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 26-27 dərəcə isti olacaq.
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