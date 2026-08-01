https://news.day.az/azerinews/1851417.html Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1 avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "1 Avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günüdür".
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1 avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Bu gün 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Təmiz, saf, ədəbi Azərbaycan dilinin qoruyucuları bizik - müstəqil Azərbaycan dövləti".
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