https://news.day.az/azerinews/1851490.html Dunkan Norman Azərbaycan Dili Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman 1 Avqust - Azərbaycan Dili Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial media hesabında təbrik paylaşıb. "Azərbaycan dili xalqınızın zəngin tarixini, mədəniyyətini və milli kimliyini nəsildən-nəslə ötürən qiymətli irsidir.
Dunkan Norman Azərbaycan Dili Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman 1 Avqust - Azərbaycan Dili Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial media hesabında təbrik paylaşıb.
"Azərbaycan dili xalqınızın zəngin tarixini, mədəniyyətini və milli kimliyini nəsildən-nəslə ötürən qiymətli irsidir. Bu əlamətdar günü qeyd edərkən əminəm ki, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı gələcək nəsillər üçün də ilham mənbəyi olmağa davam edəcək", - təbrikdə qeyd edilib.
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