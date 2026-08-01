Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib
Bakıda keçirilən güləş üzrə U-17 dünya çempionatı sona yaxınlaşır.
Milli Gimnastika Arenasında təşkil edilən yarışın altıncı günündə sərbəst güləş üzrə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da mübarizəyə start verilib.
Tunar Həsənov (45 kq) bolqarıstanlı Radoslav Velikovu (4:1) mübarizədən kənarlaşdırsa da, 1/4 finalda gürcüstanlı Luka Dotiaşviliyə minimal fərqlə (4:5) məğlub olub.
Hüseyn Rzazadə (48 kq) ilk təsəlliverici görüşdə hindistanlı Amirali Faza (9:6) qalib gəlsə də, ikinci təsəlliverici qarşılaşmada amerikalı Kuper Coşua Deputiyə (1:12) məğlub olub.
İbrahim Həsənov (51 kq) debütdə gürcüstanlı Giorgi Narimanidzeyi (4:2) üstələyib. Güləşçimiz 1/4 finalda hindistanlı Qovind Qovində heç bir şans tanımayıb - 10:3. İ.Həsənov yarımfinalda isə rusiyalı İslam Kuraxmayevə 10:6 hesabıyla qalib gəlib. İbrahim sabah finalda iranlı Benyamin Mayvanla qarşılaşacaq.
Elcan Həsənov (60 kq) startda polşalı Vitold Pavlikə, Tunar Quliyev (71 kq) isə qazaxıstanlı Adilet Rısbaya 2:3 hesabıyla məğlub olub. Elgün Kərimli (92 kq) isə hindistanlı Sakşam Fnuyla görüşdə sonuncu xal prinsipinə əsasən (5:5) xalçanı məyus tərk edib.
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