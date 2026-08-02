https://news.day.az/azerinews/1851611.html İsti hava ilə əlaqədar Macarıstanın Pakş AES-in fəaliyyəti dayandırılıb Macarıstanın Baş naziri Peter Macyar avqustun 2-də Pakş Atom Elektrik Stansiyasının (AES) fəaliyyətini dayandırdığını elan edib. Baş nazir bu barədə feysbuk səhifəsində yazıb. Baş nazir bildirib ki, bu, Dunay çayında suyun səviyyəsinin isti hava şəraiti ilə əlaqədar aşağı düşməsi ilə bağlıdır.
İsti hava ilə əlaqədar Macarıstanın Pakş AES-in fəaliyyəti dayandırılıb
Macarıstanın Baş naziri Peter Macyar avqustun 2-də Pakş Atom Elektrik Stansiyasının (AES) fəaliyyətini dayandırdığını elan edib.
Baş nazir bu barədə feysbuk səhifəsində yazıb.
Baş nazir bildirib ki, bu, Dunay çayında suyun səviyyəsinin isti hava şəraiti ilə əlaqədar aşağı düşməsi ilə bağlıdır.
Qeyd edək ki, Mərkəzi Avropada baş verən anormal istilər və quraqlıq səbəbindən Dunay çayında suyun səviyyəsi tarixi minimum səviyyəyə düşüb.
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