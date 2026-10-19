https://news.day.az/azerinews/1867954.html 4 nəfərin meyiti təhvil verilib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri ötən həftə müxtəlif hadisələrlə əlaqədar 4 nəfərin meyitini aidiyyəti üzrə təhvil verib. Day.Az xəbər verir ki, FHN-dən verilən məlumata görə, meyitlər bağlı qapı arxasında qalma, avtomobil qəzaları və digər hadisələrlə bağlı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı təhvil verilib.
4 nəfərin meyiti təhvil verilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri ötən həftə müxtəlif hadisələrlə əlaqədar 4 nəfərin meyitini aidiyyəti üzrə təhvil verib.
Day.Az xəbər verir ki, FHN-dən verilən məlumata görə, meyitlər bağlı qapı arxasında qalma, avtomobil qəzaları və digər hadisələrlə bağlı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı təhvil verilib.
Həftə ərzində nazirliyin qüvvələri tərəfindən 8-i azyaşlı olmaqla 31 nəfər xilas edilib.
"112" qaynar telefon xəttinə daxil olan zənglər əsasında 149 yanğına çıxış edilib, 27 köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.
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