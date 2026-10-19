https://news.day.az/azerinews/1868074.html Azad edilmiş ərazilərdə daha 256 mina aşkarlandı İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik (12.10.2026-18.10.2026) məlumat açıqlanıb.
Azad edilmiş ərazilərdə daha 256 mina aşkarlandı
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik (12.10.2026-18.10.2026) məlumat açıqlanıb.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-a verilən məlumata görə, azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 188 piyada əleyhinə mina, 66 tank əleyhinə mina, 631 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Bildirilib ki, 1420,9 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
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