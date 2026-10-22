Dondurulmuş çörəyi necə yenidən yumşaq etmək olar?
Dondurulmuş çörəyi düzgün üsullarla yenidən yumşaq və təzə kimi etmək mümkündür. Mütəxəssislər çörəyi bir neçə gün ərzində istifadə etmək mümkün olmadıqda təzə halda dondurucuya qoymağı, dadını və quruluşunu qorumaq üçün isə yaxşı qablaşdırmağı tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, çörəyi əritməyin ən sadə yolu onu otaq temperaturunda təxminən 20 dəqiqə saxlamaqdır. Dilimlənmiş çörəyi birbaşa tosterə yerləşdirmək də olar. Tosterin xüsusi əritmə funksiyası çörəyin əvvəlcə əriməsinə, sonra isə qızarmasına kömək edir.
Çörəyin qabığını xırtıldayan, içərisini isə yumşaq etmək üçün onu əridikdən sonra bir neçə dəqiqə sobada qızdırmaq məsləhətdir. Çörəyi dondurmazdan əvvəl dilimlərə bölmək də ərimə prosesini asanlaşdırır. Bu üsullar həm çörəyin keyfiyyətini qorumağa, həm də qida israfını azaltmağa kömək edir.
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