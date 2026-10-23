https://news.day.az/azerinews/1869019.html Dünya bazarlarında neft bahalaşıb Dünya bazarlarında neft bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 113,63 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,32 dollara təklif edilir.
Dünya bazarlarında neft bahalaşıb
Dünya bazarlarında neft bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 113,63 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,32 dollara təklif edilir.
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