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Dünya bazarlarında neft bahalaşıb

Dünya bazarlarında neft bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 113,63 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 100,32 dollara təklif edilir.