https://news.day.az/azerinews/1869021.html “Həzi Aslanov” stansiyasında yenidənqurma işləri başa çatıb - FOTO "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması işləri yekunlaşıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 23-də "Həzi Aslanov" stansiyasında görülmüş işlərlə tanışlıq məqsədilə mediatur təşkil olunub.
“Həzi Aslanov” stansiyasında yenidənqurma işləri başa çatıb - FOTO
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması işləri yekunlaşıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 23-də "Həzi Aslanov" stansiyasında görülmüş işlərlə tanışlıq məqsədilə mediatur təşkil olunub.
Mediatur çərçivəsində xətt üzrə qatarların hərəkətinin birbaşa təşkili ilə bağlı da mediatur nümayəndələri məlumatlandırılıb.
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