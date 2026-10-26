https://news.day.az/azerinews/1869644.html Siyəzəndə evdən meyit tapıldı Siyəzəndə evdən meyit tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, "112" qaynar telefon xəttinə Siyəzəndə bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı müraciət daxil olub.
Siyəzəndə evdən meyit tapıldı
Siyəzəndə evdən meyit tapılıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, "112" qaynar telefon xəttinə Siyəzəndə bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı müraciət daxil olub.
Məlumat əsasında Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xilasetmə qüvvələri tərəfindən əməliyyat keçirilib, 1 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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