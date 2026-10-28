https://news.day.az/azerinews/1870370.html Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb - FOTO Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 28-də İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl-Malik ilə görüşüb. AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb - FOTO

Azərbaycanca, 28 октября 2026 19:46 (UTC +04:00) 119
Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 28-də İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl-Malik ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Fondun İslam dünyasında və digər ölkələrdə təhsil, sosial dəstək sahələrində həyata keçirdiyi layihələrə görə 2025-ci ildə "Həmdan-ICESCO" mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti dövründə təhsil və sosial sahələrə hər zaman önəm verdiyi qeyd olunub.

Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında mədəniyyət, elm, təhsil və yeni texnologiyaların inkişafı sahələrində təcrübə mübadiləsini, birgə layihələrin icrasını nəzərdə tutan memorandumun, o cümlədən Burkina-Faso və Nigerin üç regionunda münaqişədən zərər çəkmiş qadınların imkanlarının genişləndirilməsi və sosial inklüzivlik istiqamətində layihələrə dair 2025-ci ildə imzalanmış sazişin əhəmiyyəti vurğulanıb.

Görüşdən sonra Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Saziş bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu layihələrdən biri "Natəvan Mədəni İrs Mükafatı"nın (Natavan Heritage Excellence Award) növbəti təqdimatının keçirilməsi ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Fondunun və ICESCO-nun birgə təsis etdiyi "Natəvan Mədəni İrs Mükafatı" maddi irsin qorunması və idarə edilməsi sahəsində qabaqcıl təcrübəni bölüşmək, təşviq etmək məqsədi daşıyır.

Yeni saziş üzrə əməkdaşlığın digər istiqaməti "Qərbi Afrikada mədəniyyət və inkişaf vasitəsilə sülh" adlı regional layihənin həyata keçirilməsidir. Toqo, Burkina-Faso, Niger, Benin və Kot-d'İvuarı əhatə edəcək layihə mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi, mədəni irsin qorunması, institusional və peşəkar potensialın gücləndirilməsi, habelə gənclərin və qadınların proseslərə fəal cəlb olunmasına yönələcək.

Həmçinin 2025-ci ildə Bakıda təqdimatı olmuş İslam dünyasında süni intellekt indeksinin (AI Index) davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə əldə olunan nəticələrin müzakirəsi və İslam dünyası ölkələri arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə nazirlər səviyyəsində görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.

  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
  • Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
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Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 936
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 169
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 958
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 752
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 242
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 086
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 1 015
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 091
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 550
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 1 005
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 760
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 176
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 1 003
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 785
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 959
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 955
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 989
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 690
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 595
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 908
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 922
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 923
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 886
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 676
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 666
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 913
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 658
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 659
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 625
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 886
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 923
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 915
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 666
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 834
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 144
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 724
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 898
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 664
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 669
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