Qəhvə və meyvələr qocalma prosesinə təsir göstərə bilər
İspaniyalı alimlərin araşdırmasına görə, qəhvə və meyvələrdə olan polifenollarla zəngin qidalanma telomerlərin qısalması riskinin azalması ilə əlaqəli ola bilər. Tədqiqatın nəticələri "Clinical Nutrition" jurnalında dərc olunub.
Day.Az xəbər verir ki, alimlər 55 yaşdan yuxarı 1 665 nəfərin məlumatlarını təhlil ediblər. Nəticələrə əsasən, ən çox polifenol qəbul edən iştirakçılarda telomerlərin qısalması ilə əlaqəli risk bu maddələri ən az qəbul edənlərlə müqayisədə 49% aşağı olub. Qəhvə və meyvə istehlakı ilə bağlı oxşar əlaqə əsasən 64 yaşdan kiçik şəxslərdə müşahidə edilib.
Polifenollar antioksidant və iltihabəleyhinə xüsusiyyətləri ilə tanınır və hüceyrələrin oksidləşdirici stresdən qorunmasına kömək edə bilər. Bununla belə, tədqiqat qəhvə və meyvələrin qocalmanı birbaşa ləngitdiyini sübut etmir. Alimlər bildirirlər ki, telomerlərin uzunluğuna həyat tərzi və digər sağlamlıq amilləri də təsir göstərir.
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