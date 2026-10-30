https://news.day.az/azerinews/1870966.html Mingəçevirdə 42 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb Mingəçevirdə 42 yaşlı kişi bıçaq xəsarəti nəticəsində ölüb. Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Günəşli yaşayış massivində yerləşən fərdi təsərrüfatlardan birində qeydə alınıb. 1984-cü il təvəllüdlü şəhər sakini ürək nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya çatdırılıb.
Mingəçevirdə 42 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb
Mingəçevirdə 42 yaşlı kişi bıçaq xəsarəti nəticəsində ölüb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Günəşli yaşayış massivində yerləşən fərdi təsərrüfatlardan birində qeydə alınıb.
1984-cü il təvəllüdlü şəhər sakini ürək nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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