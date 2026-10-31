https://news.day.az/azerinews/1871010.html BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyadakı missiyanın mandatını daha bir il uzadıb BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyada fəaliyyət göstərən BMT Dəstək Missiyasının (UNSMIL) mandatının müddətini 2027-ci il oktyabrın 31-dək uzatmaq barədə qərar qəbul edib. Böyük Britaniya tərəfindən hazırlanmış qətnamə layihəsinin lehinə Şuranın 13 üzvü səs verib. Rusiya və Yunanıstan isə səsvermə zamanı bitərəf mövqe tutub.

BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyadakı missiyanın mandatını daha bir il uzadıb

Azərbaycanca, 31 октября 2026 08:31 (UTC +04:00) 164
BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyadakı missiyanın mandatını daha bir il uzadıb

BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyada fəaliyyət göstərən BMT Dəstək Missiyasının (UNSMIL) mandatının müddətini 2027-ci il oktyabrın 31-dək uzatmaq barədə qərar qəbul edib.

Böyük Britaniya tərəfindən hazırlanmış qətnamə layihəsinin lehinə Şuranın 13 üzvü səs verib. Rusiya və Yunanıstan isə səsvermə zamanı bitərəf mövqe tutub.

Xatırladaq ki, 2011-ci ildə təsis edilən missiya Liviyada siyasi keçid prosesinə dəstək göstərir, ölkənin hərbi və iqtisadi institutları arasındakı parçalanmanın aradan qaldırılmasına çalışır, həmçinin münaqişə tərəfləri arasında vasitəçilik missiyasını həyata keçirir.

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